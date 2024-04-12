Togg yılın son çeyreğinde Avrupa pazarında! Alman basınından Togg’a övgü

Özellikleri ile sık sık adından söz ettiren gururumuz, Türkiye'nin yerli otomobili Togg Alman basınında yer aldı. Gazeteciler tarafından test edilen Togg için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

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