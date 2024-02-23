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Tarihin en uzun otomobili! Görenler şaşkına dönüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 18:17
A Haber izleyicilerini otomotiv endüstrisinin tarihine bir yolculuğa götürdü. İşte bugüne kadar yapılmış en uzun otomobilin hikayesi.
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Tarihin en uzun otomobili!
Tarihin en uzun otomobili!
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