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Satın aldığı arabadan hava yastığı yerine köpük çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 08:56
İstanbul Sultangazi'de 6 ay önce satın aldığı otomobili tamirciye götüren Emine Tuncel hayatının şokunu yaşadı. Ağır hasarlı olan araçtan hava yastığı yerine köpük çıktı. İşte tüm detaylar…
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Hava yastığı yerine köpük çıktı
Hava yastığı yerine köpük çıktı
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