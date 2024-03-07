Satın aldığı arabadan hava yastığı yerine köpük çıktı

İstanbul Sultangazi'de 6 ay önce satın aldığı otomobili tamirciye götüren Emine Tuncel hayatının şokunu yaşadı. Ağır hasarlı olan araçtan hava yastığı yerine köpük çıktı. İşte tüm detaylar…

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