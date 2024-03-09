Otomobil fiyatlarına zam geldi mi? İkinci elde hangi araçlar tercih ediliyor?

Markaların sıfır araçlar için duyurduğu fiyatlar, ikinci el otomobil piyasasını da etkiliyor. Peki ikinci el ve sıfır otomobil piyasasında son durum ne? A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan otomotiv sektörü uzmanı Göksel Erkoyuncu merak edilenleri anlattı.

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