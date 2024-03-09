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Otomobil fiyatlarına zam geldi mi? İkinci elde hangi araçlar tercih ediliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 17:21
Güncelleme:09.03.2024 17:21
Markaların sıfır araçlar için duyurduğu fiyatlar, ikinci el otomobil piyasasını da etkiliyor. Peki ikinci el ve sıfır otomobil piyasasında son durum ne? A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan otomotiv sektörü uzmanı Göksel Erkoyuncu merak edilenleri anlattı.
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