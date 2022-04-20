Ölümcül yarış! Hurda arabaların üstünden uçtular

İngiltere'de farklı bir o kadar da tehlikeli bir yarışma düzenlendi. Sürücüler yanyana dizilmiş hurda araçların üstünden araçlarıyla uçarak geçti. Bakın o yarışmada nasıl görüntüler ortaya çıktı...

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