20 Nisan 2022, Çarşamba
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Ölümcül yarış! Hurda arabaların üstünden uçtular
İngiltere'de farklı bir o kadar da tehlikeli bir yarışma düzenlendi. Sürücüler yanyana dizilmiş hurda araçların üstünden araçlarıyla uçarak geçti. Bakın o yarışmada nasıl görüntüler ortaya çıktı...