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Ölümcül yarış! Hurda arabaların üstünden uçtular

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Giriş: 20.04.2022 12:36
Güncelleme:20.04.2022 12:36
İngiltere'de farklı bir o kadar da tehlikeli bir yarışma düzenlendi. Sürücüler yanyana dizilmiş hurda araçların üstünden araçlarıyla uçarak geçti. Bakın o yarışmada nasıl görüntüler ortaya çıktı...
Ölümcül yarış! Hurda arabaların... ÖLÜMCÜL YARIŞ! HURDA ARABALARIN...

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Ölümcül yarış! Hurda arabaların...
Ölümcül yarış! Hurda arabaların...
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