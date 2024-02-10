Motosiklet kullanımında yeni dönem! B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanımı

Resmi Gazete'de yayımlanan 'karayolları trafik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' ile 'b' sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan İstanbul Yıldızları Motosiklet Kulubü Başkanı Hüseyin Çelik anlattı.

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