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Motosiklet kullanımında yeni dönem! B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanımı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 16:10
Resmi Gazete'de yayımlanan 'karayolları trafik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' ile 'b' sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan İstanbul Yıldızları Motosiklet Kulubü Başkanı Hüseyin Çelik anlattı.
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