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Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemesinde son gün 31 Ocak

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 14:51
Güncelleme:29.01.2024 14:58
2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemeleri için son üç gün. Ödemeler 31 Ocak'a kadar yapılmazsa gecikme faizi uygulanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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