Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemesinde son gün 31 Ocak

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemeleri için son üç gün. Ödemeler 31 Ocak'a kadar yapılmazsa gecikme faizi uygulanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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