İkinci el araçlarda fiyatlar düşecek mi? Araç alırken nelere dikkat edilmeli?

Koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerde biri de otomotiv oldu. Ancak uzmanlar önümüzdeki günlerde ikinci el araç piyasasının canlanacağı görüşünde. Peki ikinci el araçlarda fiyatlar düşecek mi? Araç alırken nelere dikkat edilmeli? Bu soruların cevabını A Haber muhabiri Emirhan Ergen’in konuğu oto galeri sahibi Yiğit Cömert verdi.