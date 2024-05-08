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Araçlarda taşıt tanıma sistemi zorunluluğu! 31 Aralık son gün

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 08.05.2024 16:08
Milyonlarca ticari araç için taşıt tanıma birimi etiketi zorunlu hale geliyor. Ticari araçlar 31 Aralık'a kadar etiketi taktırmak zorunda. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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