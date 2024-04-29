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Hurda otobüslere sihirli dokunuş! 1938 model Berna Adler aracı yeniledi: Son hali hayran bıraktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 13:32
Güncelleme:29.04.2024 13:32
50 yıldır tarihi hurda otobüsleri adeta sihirli dokunuşla ilk günkü haline getiriyorlar. A Haber muhabiri Yusuf Gül, Bursa'da Akman ailesinin işletmesine konuk oldu.
1938 model aracı yeniledi: Son hali hayran bıraktı 1938 MODEL ARACI YENİLEDİ: SON HALİ HAYRAN BIRAKTI

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