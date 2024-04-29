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Kasko için fırsat günleri mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 14:09
Sigorta şirketleri arasında artan rekabet kasko fiyatlarını nasıl etkiliyor? Sigorta yenilemede doğru dönem mi? A Haber muhabiri Kübra Kılıç uzmanına sordu.
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Kasko için fırsat günleri mi?
Kasko için fırsat günleri mi?
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