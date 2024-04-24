İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araç satışları azaldı fiyatlar yüzde 5 arttı

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar yüzde beş arttı. Otomobil satışlarının ne durumda olduğunu A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan otomotiv işletmecisi Göksel Erkoyuncular anlattı.

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