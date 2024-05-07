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Araba alacaklara 'sazan sarmalı' uyarısı! Ucuz otomobil alayım derken dolandırılmayın

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2024 12:09
Sazan sarmalı ile araba dolandırıcılığı son dönemde oldukça gündemde. Araba almak isteyenler bu tuzağa düşüyor. Peki alıcılar nelere dikkat etmeli. Merak edilenleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel anlattı.
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