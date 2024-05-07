07 Mayıs 2024, Salı
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Araba alacaklara 'sazan sarmalı' uyarısı! Ucuz otomobil alayım derken dolandırılmayın
Sazan sarmalı ile araba dolandırıcılığı son dönemde oldukça gündemde. Araba almak isteyenler bu tuzağa düşüyor. Peki alıcılar nelere dikkat etmeli. Merak edilenleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel anlattı.