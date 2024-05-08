08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Araç satacaklar dikkat! Otomobilde sahte yağ tuzağı

Araç satacaklar dikkat! Otomobilde sahte yağ tuzağı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2024 18:37
Otomobil dolandırıcılığında sınır tanınmıyor. Sahtekarların son yöntemi radyatöre yağ koymak oldu. Böylece motoru arızalı gösterip fiyatı düşürüyorlar.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobilde sahte yağ tuzağı
Otomobilde sahte yağ tuzağı
Araçlarda taşıt tanıma sistemi zorunluluğu!
Araçlarda taşıt tanıma sistemi zorunluluğu!
Araba alacaklara ’sazan sarmalı’ uyarısı!
Araba alacaklara 'sazan sarmalı' uyarısı!
Sıfır ve ikinci el araç fiyatlar düştü mü?
Sıfır ve ikinci el araç fiyatlar düştü mü?
Oto ekspertizlerde MR dönemi
Oto ekspertizlerde MR dönemi
Otomotiv piyasasına yeni düzenleme!
Otomotiv piyasasına yeni düzenleme!
Kasko için fırsat günleri mi?
Kasko için fırsat günleri mi?
1938 model aracı yeniledi: Son hali hayran bıraktı
1938 model aracı yeniledi: Son hali hayran bıraktı
Sıfır araçta boya ve hasar nasıl olur?
Sıfır araçta boya ve hasar nasıl olur?
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
İkinci el araçlara talep arttı mı?
İkinci el araçlara talep arttı mı?
İkinci el araç piyasası rölantide
İkinci el araç piyasası rölantide
Daha Fazla Video Göster