Oto ekspertizde yeni dönem! İşlemler artık MR cihazıyla yapılacak

Hastanelerdeki tomografi, MR gibi görüntüleme cihazlarını bilirsiniz. Ama bu kez hasta değil röntgeni çekilen arabalar oldu. Bundan böyle ekspere getirilen araçlarda ne var ne yok ortaya çıkacak. Böylece hasarlı aracı hasarsız diye satmaya çalışanlar da baltayı taşa vuracak. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan oto ekspertiz genel müdürü Mehmet Ali Özışık anlattı.

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