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Galericiler bayram öncesinde umduğunu bulamadı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 13:47
Ramazan Bayramı öncesi piyasanın hareketlenmesini bekleyen galericiler aradıklarını bulmadı. İkinci el araç piyasası rölantide seyrediyor. Araç fiyatlarının stabil olarak devam etmesi bekleniyor.
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İkinci el araç piyasası rölantide
İkinci el araç piyasası rölantide
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