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Videolar Otomobil Videoları İkinci el araç piyasası hareketlendi! Fiyatlar yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 arttı, satışlar nasıl?

İkinci el araç piyasası hareketlendi! Fiyatlar yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 arttı, satışlar nasıl?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 17.04.2024 15:40
İkinci el araç piyasasında hareketlenme yaşanıyor. Fiyatlarda yüzde 5 artış görüldü. Piyasada son durum ne?  Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan otomobil piyasası uzmanı Göksel Erkoyuncu anlattı.
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