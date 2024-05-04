Otomobil satışları 20 ay sonra düştü! Sıfır ve ikinci el araç fiyatlar düştü mü?

Otomobil satışlarında 20 ay sonra düşüş yaşandı. Sıfır ve ikinci el otomobilde fiyatlar düştü mü? Nisanda sıfır araç satışı azaldı, fiyatlar düşecek mi? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan otomotiv işletmeci Göksel Erkoyuncu anlattı.

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