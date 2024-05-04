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Otomobil satışları 20 ay sonra düştü! Sıfır ve ikinci el araç fiyatlar düştü mü?

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 04.05.2024 10:43
Otomobil satışlarında 20 ay sonra düşüş yaşandı. Sıfır ve ikinci el otomobilde fiyatlar düştü mü? Nisanda sıfır araç satışı azaldı, fiyatlar düşecek mi? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan otomotiv işletmeci Göksel Erkoyuncu anlattı.
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