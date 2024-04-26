Sıfır araçta boya ve hasar nasıl olur? Kampanyalı araçlarda nelere dikkat etmeli?

Sıfır araç kampanyası ile satılan bazı araçlarda hasarlı ve boyalı parçalar tespit edildi. Kampanya ile alınan araçlarda tüketiciler nelere dikkat etmeli? Bu durumda ne yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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