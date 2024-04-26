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Sıfır araçta boya ve hasar nasıl olur? Kampanyalı araçlarda nelere dikkat etmeli?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 26.04.2024 16:16
Güncelleme:26.04.2024 16:17
Sıfır araç kampanyası ile satılan bazı araçlarda hasarlı ve boyalı parçalar tespit edildi. Kampanya ile alınan araçlarda tüketiciler nelere dikkat etmeli? Bu durumda ne yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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