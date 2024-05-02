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Otomotiv piyasasına yeni düzenleme! Bayiye teslimden sonra zam yapılamayacak

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 02.05.2024 12:13
Bakanlık düğmeye bastı, taslak hazırlandı, otomotiv piyasası için sert tedbirler geliyor. Zamdan, ön ödeme sınırına, ikinci el satışlarından ve teslim süresine kadar taslaktaki detaylar neler? Piyasayı neler bekliyor? A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan otomotiv işletmecisi Göksel Erkoyuncu detayları aktardı.
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Otomotiv piyasasına yeni düzenleme!
Otomotiv piyasasına yeni düzenleme!
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