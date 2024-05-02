02 Mayıs 2024, Perşembe
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Otomotiv piyasasına yeni düzenleme! Bayiye teslimden sonra zam yapılamayacak
Bakanlık düğmeye bastı, taslak hazırlandı, otomotiv piyasası için sert tedbirler geliyor. Zamdan, ön ödeme sınırına, ikinci el satışlarından ve teslim süresine kadar taslaktaki detaylar neler? Piyasayı neler bekliyor? A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan otomotiv işletmecisi Göksel Erkoyuncu detayları aktardı.