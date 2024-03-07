07 Mart 2024, Perşembe
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İkinci el araç alacaklar dikkat! Motor şase numarasını mutlaka kontrol edin
İkinci el araç alım sürecinde yapılan doğru tercihler, ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçiyor. Peki ikinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? Şase numarasının değiştirildiği nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan otomotiv işletmecisi Göksel Erkoyuncu anlattı.