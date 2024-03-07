İkinci el araç alacaklar dikkat! Motor şase numarasını mutlaka kontrol edin

İkinci el araç alım sürecinde yapılan doğru tercihler, ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçiyor. Peki ikinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? Şase numarasının değiştirildiği nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan otomotiv işletmecisi Göksel Erkoyuncu anlattı.

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