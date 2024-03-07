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İkinci el araç alacaklar dikkat! Motor şase numarasını mutlaka kontrol edin

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 14:53
İkinci el araç alım sürecinde yapılan doğru tercihler, ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçiyor. Peki ikinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? Şase numarasının değiştirildiği nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan otomotiv işletmecisi Göksel Erkoyuncu anlattı.
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