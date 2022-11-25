Hollanda’da TOGG’a büyük ilgi: İçi uçağa benziyor, mükemmel bir araç

29 Ekim'de seri üretime başlamasının ardından Togg, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Togg, banttan iner inmez dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Hollanda gündeminde önemli yer tuttu. A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollandalıların Togg hakkındaki düşüncelerini sordu.

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