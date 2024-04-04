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Bayram öncesi araç bakımı neden önemli? İşte ustasından tavsiyeler

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.04.2024 16:45
Ramazan bayramında aracıyla yola çıkacaklara uzmanlardan öneriler var. Otomotiv Mühendisi Burcu Aşkın, uzun yola gidecekler için araç bakım tavsiyelerinde bulundu.
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Bayram öncesi araç bakımı neden önemli?
Bayram öncesi araç bakımı neden önemli?
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