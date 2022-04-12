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2. el otomobilde talepler arttı! Sıfır araç bulamayan filolar 2. ele yöneldi
Filolar Ramazan Bayramı ve yaz tatiline hazırlanıyor. Bayilerde yeteri kadar sıfır araç bulunmadığı için bu nedenle filolar 2. el araçlara yönelmiş durumda. Gelişmeleri değerlendiren Alp Gülan, "Özellikle kısa dönem kiralamacılar için sezon başlıyor. Ramazan ortasında başlayan ve eylül ayına kadar süren hareketli geçmesini umduğumuz bir periyot var." dedi.
Alp Gülan'ın öne çıkan sözleri:
"Bu zaman diliminde ürün bulma noktasına sıkıntılar yaşanıyor. Bununla beraber 2 yaşındaki 2. el araçlarda bir artış yaşanıyor. Genel anlamda da bayram öncesinde ikinci elin hareketlenme dönemidir. Memleketine giden ya da tatile giden vatandaşların daha çok alım yaptığı bir zaman. Şu anda bir hareketlilik var.
Toplam satışlara bakıldığı zaman 10 yaşın üzerindeki arabalarda satış daha fazla ancak kiralama olarak bakarsak en fazla 2 yaşındaki arabayı kullanmak istiyor."