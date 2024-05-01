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Türk-İş Sendikası Bursa'da 1 Mayıs'ı kutladı! Bursa'da 1 Mayıs önlemleri

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 01.05.2024 13:02
Türk-İş 1 Mayıs kutlamalarını Bursa’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yaptı. 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.
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