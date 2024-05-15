76 yıldır bitmeyen zulüm: Nekbe

Bugün 15 Mayıs, Filistin için "Nekbe" günü. Bu tarih, 76 yıl önce, İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesiyle, milyonlarca Filistinlinin yaşamında bir dönüm noktası oldu.

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