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76 yıldır bitmeyen zulüm: Nekbe

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 10:00
Bugün 15 Mayıs, Filistin için "Nekbe" günü. Bu tarih, 76 yıl önce, İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesiyle, milyonlarca Filistinlinin yaşamında bir dönüm noktası oldu.
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