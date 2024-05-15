Mülakat kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni açıklama...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin net bir açıklamada bulunurken "Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Bakan olarak yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum." ifadelerini kullandı.