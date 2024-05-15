15 Mayıs 2024, Çarşamba
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Türkiye’nin konuştuğu Ayhan Bora Kaplan olayının perde arkası A Haber’de: Aralarında üst düzey siyasiler ve gazeteciler de var! 280 kişiyi takibe almışlar
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının Emniyet ayağında neler yaşanıyor? 3 polis müdürü neden açığa alındı? Talimat nereden geldi? Kimin adına çalıyorlar? Serdar Sertçelik kim? Yeni 17/25 Aralık darbesi mi planlandı? Medya ayağında kimler var? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, çarpıcı detayları ilk kez A Haber'de anlattı. Şimşek, "Üst düzey siyasilere ve gazetecilere uzanan dinleme skandalı var" dedi. İşte FETÖVARİ kumpasta son bilgiler...