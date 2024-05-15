15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’nin konuştuğu Ayhan Bora Kaplan olayının perde arkası A Haber’de: Aralarında üst düzey siyasiler ve gazeteciler de var! 280 kişiyi takibe almışlar

Türkiye’nin konuştuğu Ayhan Bora Kaplan olayının perde arkası A Haber’de: Aralarında üst düzey siyasiler ve gazeteciler de var! 280 kişiyi takibe almışlar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.05.2024 12:03
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının Emniyet ayağında neler yaşanıyor? 3 polis müdürü neden açığa alındı? Talimat nereden geldi? Kimin adına çalıyorlar? Serdar Sertçelik kim? Yeni 17/25 Aralık darbesi mi planlandı? Medya ayağında kimler var? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, çarpıcı detayları ilk kez A Haber'de anlattı. Şimşek, "Üst düzey siyasilere ve gazetecilere uzanan dinleme skandalı var" dedi. İşte FETÖVARİ kumpasta son bilgiler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye ilk kez A Haber’den öğrendi
Türkiye ilk kez A Haber'den öğrendi
Türkiye’ye yeni darbe girişimi mi?
Türkiye’ye yeni darbe girişimi mi?
Bakan Yerlikaya’dan flaş açıklamalar
Bakan Yerlikaya'dan flaş açıklamalar
76 yıldır bitmeyen zulüm
76 yıldır bitmeyen zulüm
Kılıçdaroğlu parti kurar mı?
Kılıçdaroğlu parti kurar mı?
Özgür Özel’den “operasyon” tepkisi
Özgür Özel’den “operasyon” tepkisi
AK Parti’de kimler değişecek? Yenilenme süreci başlıyor!
AK Parti'de kimler değişecek? Yenilenme süreci başlıyor!
Yüreğir Belediyesi’nde işçi kıyımı
Yüreğir Belediyesi’nde işçi kıyımı
İşgalci İsrail’in katliamlarla dolu geçmişi
İşgalci İsrail’in katliamlarla dolu geçmişi
Başkan Erdoğan’ın gündemi yoğun
Başkan Erdoğan'ın gündemi yoğun
13 ilde Mahzen-46 operasyonu
13 ilde Mahzen-46 operasyonu
Külliye’de sıcak saatler!
Külliye'de sıcak saatler!
Daha Fazla Video Göster