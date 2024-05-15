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Ayhan Bora Kaplan’ın gözaltına alınması sırasında çarpıcı detaylar! A Haber'de anlattı: İlk olarak T24 operasyon sitesinde yayınlandı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 14:03
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile ilgili çarpıcı detayları ilk kez A Haber canlı yayınında anlattı. Şimşek, “Bana gelen bilgi bu görüntüler T24’ün muhabiri tarafından çekildi” dedi. Bir Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve "üzerinde takım elbisesiyle burada adeta şov yapıyor" ifadelerini kullandı.
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