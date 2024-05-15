Türkiye’ye yeni darbe girişimi mi? Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iç yüzü ne? A Haber’de çarpıcı sözler: Medya ayağı var!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının Emniyet ayağında neler yaşanıyor? 3 polis müdürü neden açığa alındı? Talimat nereden geldi? Kimin adına çalıyorlar? Serdar Sertçelik kim? Yeni 17/25 Aralık darbesi mi planlandı? Medya ayağında kimler var? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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