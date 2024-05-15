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TOBB Genel Kurulu | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: İşsizlik son 11 yılın en düşüğünde

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 15:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomiye dair önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan konuşmasında "İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğünde." dedi.
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