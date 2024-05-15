15 Mayıs 2024, Çarşamba
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TOBB Genel Kurulu | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: İşsizlik son 11 yılın en düşüğünde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomiye dair önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan konuşmasında "İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğünde." dedi.