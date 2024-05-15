15 Mayıs 2024, Çarşamba
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Ayhan Bora Kaplan" soruşturması ile ilgili flaş açıklamalar: Tuzakları yerle bir edeceğiz! FETÖVARİ taktikleri yıkacağız
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yapılan operasyonun kapsamı genişliyor. Organize ve FETÖ taktikleriyle hazırlanan kumpasa yönelik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımıza karşı yapılanmaları adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.