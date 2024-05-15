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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'sapasağlam ayaktayız' mesajı: Bürokratik vesayete izin vermeyiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 12:55
Güncelleme:15.05.2024 12:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunurken dün geceden beri gündemde olan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin "Buradayız, sapasağlam ayaktayız. Kanun dışında çıkanlara hukuk zemininde hesap soruyoruz" mesajını verdi. Fitne odaklarına kesinlikle göz açtırmayacaklarını söyleyen Erdoğan "Kuklayı da, kuklacıyı da çok iyi biliyoruz" dedi. Bürokratik vesayete izin vermeyeceklerini söyleyen Başkan Erdoğan, AK Parti kadroları için de değişim sinyali verdi. Erdoğan açıklamasında "Yorulan arkadaşlarımızı dinlenmeye alacağız" vurgusunu yaptı.
Başkan Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Başkan Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
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