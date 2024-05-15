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Başkan Erdoğan TOGG’un yeni modeli T10F’i inceledi!

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Giriş: 15.05.2024 18:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), İkiz Kuleler'de düzenlenen 80. Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, burada Togg'un yeni modeli T10F'i inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Erdoğan, "Elektrikli araç piyasası son bir sene içerisinde çok büyük bir ivme yakaladı. Uzak Doğu ülkelerinin piyasaya agresif bir şekilde girdiklerini görüyoruz. Uzun yıllar sonra bu defa treni ve trendi kaçırmadık." dedi.
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