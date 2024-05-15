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Ankara’da neler oluyor? Yeni bir darbe girişimi mi atlatıldı? A Haber’de çarpıcı sözler

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 15:33
Kimler “FETÖVARİ kumpas hazırlığındaydı? Başkan Erdoğan ve hükümete karşı kumpas mı kurulmak istendi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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