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Son dakika: İstiklal Caddesi'nde yangın! İtfaiye ekipleri olay yerinde...

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Giriş: 15.05.2024 18:05
İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. .
İstiklal Caddesi’nde yangın
İstiklal Caddesi'nde yangın
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