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The Guardian’da çarpıcı yazı! İsrail’i öngöremedik, Filistinlilerin hakları görmezden gelindi
İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından The Guardian, İsrail'in Mescidi Aksa'daki saldırısından saatler önce, bir özeleştiri yazısı yayımlamıştı. Dikkat çeken o yazıda pişmanlıkların arasında İsrail'in kuruluşu da yer aldı. Bundan 104 yıl önce desteklenen İsrail'in bugün öngörülenin dışına çıktığı belirtildi.