The Guardian’da çarpıcı yazı! İsrail’i öngöremedik, Filistinlilerin hakları görmezden gelindi

İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından The Guardian, İsrail'in Mescidi Aksa'daki saldırısından saatler önce, bir özeleştiri yazısı yayımlamıştı. Dikkat çeken o yazıda pişmanlıkların arasında İsrail'in kuruluşu da yer aldı. Bundan 104 yıl önce desteklenen İsrail'in bugün öngörülenin dışına çıktığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN