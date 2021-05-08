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The Guardian’da çarpıcı yazı! İsrail’i öngöremedik, Filistinlilerin hakları görmezden gelindi

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Giriş: 08.05.2021 09:36
Güncelleme:08.05.2021 09:48
İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından The Guardian, İsrail'in Mescidi Aksa'daki saldırısından saatler önce, bir özeleştiri yazısı yayımlamıştı. Dikkat çeken o yazıda pişmanlıkların arasında İsrail'in kuruluşu da yer aldı. Bundan 104 yıl önce desteklenen İsrail'in bugün öngörülenin dışına çıktığı belirtildi.
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