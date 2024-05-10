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Zehir tacirlerine "Narkoçelik" darbesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 08:52
20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında 366 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımında "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.
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Zehir tacirlerine Narkoçelik darbesi
Zehir tacirlerine "Narkoçelik" darbesi
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