Zehir tacirlerine "Narkoçelik" darbesi

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında 366 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımında "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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