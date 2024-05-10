10 Mayıs 2024, Cuma
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Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu! CHP'li belediyelerde aymazlık diz boyu
CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Metin Bükülmez'in eşi Sıla Bükülmez'in ESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı, kardeşi Aytekin Bükülmez'in ise ESKİ'nin satın alma müdürü olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada çok sayıda kişi bu duruma tepki gösterdi.