10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu! CHP'li belediyelerde aymazlık diz boyu

Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu! CHP'li belediyelerde aymazlık diz boyu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2024 09:19
CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Metin Bükülmez'in eşi Sıla Bükülmez'in ESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı, kardeşi Aytekin Bükülmez'in ise ESKİ'nin satın alma müdürü olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada çok sayıda kişi bu duruma tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Külliye’de sürpriz görüşme!
Külliye'de sürpriz görüşme!
Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu!
Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu!
Zehir tacirlerine Narkoçelik darbesi
Zehir tacirlerine "Narkoçelik" darbesi
CHP’de akraba atamaları tam gaz!
CHP'de akraba atamaları tam gaz!
Dışişleri Bakanı Fidan BAE’de!
Dışişleri Bakanı Fidan BAE’de!
Kadirov’dan güçlüyüm mesajı!
Kadirov'dan "güçlüyüm" mesajı!
Hastanelerde onaylı randevu dönemi!
Hastanelerde onaylı randevu dönemi!
Komşusunu otomobile bağlayıp sürükledi
Komşusunu otomobile bağlayıp sürükledi
Kırmızı et fiyatlarında düşüş!
Kırmızı et fiyatlarında düşüş!
Sağlıkta beyaz reform!
Sağlıkta beyaz reform!
Kene ile doğal mücadele!
Kene ile doğal mücadele!
Yolcu otobüslerine kaza denetimi!
Yolcu otobüslerine kaza denetimi!
Daha Fazla Video Göster