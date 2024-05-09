10 Mayıs 2024, Cuma
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CHP'de akraba atamaları tam gaz! Fondaş Saymaz canlı yayında itiraf etti: Bozbey baldızını da müdür yapmış
Bursa'da akrabalarını Büyükşehir Belediyesinde makam sahibi yapan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in bir skandalı daha ortaya çıktı. Yeğeni Furkan Bozbey'i Büyükşehir şirketlerinden biri olan BURKENT'in başına getiren Bozbey'i CHP fondayı İsmail Saymaz canlı yayında patlattı. Saymaz, Bozbey'in daha önce de baldızını Nilüfer Belediyesi'ne müdür yaptığını açıkladı.