09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Fidan BAE’de! Mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan BAE’de! Mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2024 20:53
Güncelleme:09.05.2024 20:55
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanı Fidan BAE’de!
Dışişleri Bakanı Fidan BAE’de!
Kadirov’dan güçlüyüm mesajı!
Kadirov'dan "güçlüyüm" mesajı!
Hastanelerde onaylı randevu dönemi!
Hastanelerde onaylı randevu dönemi!
Komşusunu otomobile bağlayıp sürükledi
Komşusunu otomobile bağlayıp sürükledi
Kırmızı et fiyatlarında düşüş!
Kırmızı et fiyatlarında düşüş!
Sağlıkta beyaz reform!
Sağlıkta beyaz reform!
Kene ile doğal mücadele!
Kene ile doğal mücadele!
Yolcu otobüslerine kaza denetimi!
Yolcu otobüslerine kaza denetimi!
TikTok yasaklanacak mı?
TikTok yasaklanacak mı?
Filistin’de vahşet artık durmalı
"Filistin'de vahşet artık durmalı"
Başkan Erdoğan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü
Başkan Erdoğan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü
Gazipaşa Havaalanı ne zaman açılacak?
Gazipaşa Havaalanı ne zaman açılacak?
Daha Fazla Video Göster