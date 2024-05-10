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Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli neleri görüşecek? Siyasette yumuşama havası nasıl okunmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 10:53
Başkan Erdoğan saat 14.30'da MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek. Muhalefette yumuşama havasını engellemek isteyenler mi var? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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