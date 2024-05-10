Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli neleri görüşecek? Siyasette yumuşama havası nasıl okunmalı?

Başkan Erdoğan saat 14.30'da MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek. Muhalefette yumuşama havasını engellemek isteyenler mi var? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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