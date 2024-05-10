10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 17 terörist etkisiz hale getirildi

17 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2024 12:14
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe Kilit bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akya’nın seri üretimi başladı
Akya’nın seri üretimi başladı
Villa soruşturması tamamlandı
Villa soruşturması tamamlandı
AK Parti’de milletvekili buluşmaları başladı
AK Parti’de milletvekili buluşmaları başladı
17 terörist etkisiz hale getirildi
17 terörist etkisiz hale getirildi
Yargı siyasi tartışmalara çekilemez
"Yargı siyasi tartışmalara çekilemez"
MHRS’de yeni dönem!
MHRS'de yeni dönem!
Başkan Erdoğan ve Bahçeli neleri görüşecek?
Başkan Erdoğan ve Bahçeli neleri görüşecek?
Külliye’de sürpriz görüşme!
Külliye'de sürpriz görüşme!
Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu!
Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu!
Zehir tacirlerine Narkoçelik darbesi
Zehir tacirlerine "Narkoçelik" darbesi
CHP’de akraba atamaları tam gaz!
CHP'de akraba atamaları tam gaz!
Dışişleri Bakanı Fidan BAE’de!
Dışişleri Bakanı Fidan BAE’de!
Daha Fazla Video Göster