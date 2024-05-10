17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe Kilit bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

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