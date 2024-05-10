Başkan Erdoğan: Yargı siyasi tartışmalara çekilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 156. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Yargının toptancı bir anlayışla kurumsal olarak yıpratılmasını, yargı organlarımıza ve mensuplarımıza çamur atılmasını asla kabul edemeyiz" dedi.

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