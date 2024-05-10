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Külliye'de sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek | Masada hangi konular var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 09:39
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.30'da Külliye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Görüşme ile ilgili detayları canlı yayınına bağlanan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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