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Terörizm tüm dünyayı tehdit ediyor | ANALİZ

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Giriş: 27.11.2023 06:48
Barış ve güvenliğe ilişkin uzun yıllar boyunca bir tehdit olarak varlığını sürdüren terörizm, Soğuk Savaş sonrası yaşadığı dönüşümle devletler ve uluslararası toplum açısından en önemli güvenlik tehditleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Peki terörizmin ve terörün aktörleri neyi amaçlıyor? Terörizmin kullandığı yöntemler neler? Detaylar analiz haberimizde...
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