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Türkiye'nin "Yeni ve Sivil" Anayasa ihtiyacı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 17:11
12 Eylül'ün ardından Cunta Yönetimi, antidemokratik uygulamalarla ülkeyi kontrol edebilmek için 1982 Anayasasını hazırladı. Anayasa, askerin "sorgulanamaz" kararları ile ortaya çıktı. Öyle ki birçok değişikliğe rağmen bugün hala bir Darbe Anayasası ile yönetiliyor Türkiye. Bu nedenle de sivil bir Anayasa talebinde bulunuyor millet. "Neden yeni ve sivil bir Anayasa?" sorusuna yanıt aradığımız analiz haberimiz geliyor şimdi ekranlara.
Türkiye’nin Yeni ve Sivil Anayasa ihtiyacı
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