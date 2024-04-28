28 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adıyaman'da polis merkezindeki olayda şehit olan Komiser Gökhan Özer son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'da polis merkezindeki olayda şehit olan Komiser Gökhan Özer son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2024 18:00
Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'in naaşı İstanbul'a getirildi. Şehidin cenaze namazı İstanbul Pendik’te düzenlenen törenle kılındı. A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları anlattı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurları Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Komiser Gökhan Özer son yolculuğuna uğurlandı
Komiser Gökhan Özer son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye’nin Yeni ve Sivil Anayasa ihtiyacı
Türkiye'nin "Yeni ve Sivil" Anayasa ihtiyacı
CHP’li İBB’nin ihmali ölüm getirdi!
CHP'li İBB'nin ihmali ölüm getirdi!
Yeşil Enerji projesi için neden Türkiye’yi tercih etti?
"Yeşil Enerji" projesi için neden Türkiye'yi tercih etti?
Yeni haftada Siyaset takvimi
Yeni haftada Siyaset takvimi
Adıyaman’da bir polis mesai arkadaşlarına ateş açtı!
Adıyaman'da bir polis mesai arkadaşlarına ateş açtı!
İYİ Parti yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu A Haber’e konuştu!
İYİ Parti yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu A Haber'e konuştu!
Başkan Erdoğan’dan Dervişoğlu’na tebrik telefonu!
Başkan Erdoğan'dan Dervişoğlu’na tebrik telefonu!
İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu!
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu!
Başkan Erdoğan akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti!
Başkan Erdoğan akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti!
İYİ Parti’de seçim 3. tura kaldı!
İYİ Parti'de seçim 3. tura kaldı!
İYİ Parti’de seçim 2. tura kaldı!
İYİ Parti’de seçim 2. tura kaldı!
Daha Fazla Video Göster