Adıyaman'da polis merkezindeki olayda şehit olan Komiser Gökhan Özer son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'in naaşı İstanbul'a getirildi. Şehidin cenaze namazı İstanbul Pendik’te düzenlenen törenle kılındı. A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları anlattı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurları Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi..

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