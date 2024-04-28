DEM Partili Sakık neden hakaret etti? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'e konuştu: Kuyruk acısı var

Geçtiğimiz günlerde 31 Mart seçiminde kazandıkları belediyelerde ‘İstiklal Marşı ve Bayrağa hakaret’ ederek tartışmalara yol açan DEM’liler gerginliği TBMM’ye taşıdı. Yaşananlara Meclis kürsüsünden tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendisini Meclis bahçesinde sözlü olarak taciz eden DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık’a “Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil” dedi. DEM Partili Sakık ise Aksakal’a “Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız.” ifadelerini kullandı. Peki, DEM Parti'li Sakık neden hakaret etti? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'e konuştu, "Bu hadise es geçilecek bir olay değil. Başta Adalet Bakanlığı, Ankara Başsavcılığı mutlaka bu işin üstüne düşmeliler. Elimizde görüntüler var. Bunu mutlak surette irdelenmesi gerekiyor. Bunların kuyruk acısı var." dedi.

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