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Başkan Erdoğan'ın uçağını Erbil'de görünce gözyaşlarını tutamamıştı! Türkmen kızı Meryem'e A Haber ulaştı: "Erdoğan'ı çok seviyorum"

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 23:09
Başkan Erdoğan'ın uçağını Erbil'de görünce gözyaşlarını tutamamıştı. Türkmen kız Meryem Ahmet'e A Haber ulaştı. Meryem babası kızının Erdoğan sevgisinin geçtiğimiz yıl seçim sürecindeki mitinglerde ve Türkiye ziyareti sonrasında başladığını açıkladı. Meryem'in babası, "Mitingleri benimle birlikte izliyorlardı, orada tanıdılar ve çok sevdiler. Kerkük'te bütün Türkmen milletinin kalbinde Erdoğan sevgisi vardır." dedi. Başkan Erdoğan'ın görmeyi çok istediğini belirten Meryem, "Erdoğan'ı uçaktan inerken görünce çok duygulandım, Kerkük'e gelmesini istedim. Çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
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Erdoğan’ı çok seviyorum
"Erdoğan'ı çok seviyorum"
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